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Петрозаводчанин не смог пройти мимо гаража с маленьким замком

Новости. Криминал
10:55, 25 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратился 31-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что его гараж вскрыли и похитили различные вещи. Общий ущерб он оценил в 76 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 39-летнего горожанина. Мужчина сказал, что возвращался домой мимо гаражного кооператива. На одной из дверей висел очень маленький замок, который, по словам подозреваемого, он не мог не вскрыть. Открыв гараж, злоумышленник обнаружил продукты питания, надувную лодку, рыболовные снасти, удочки и акустическую систему. На попутке он отвез похищенное домой.

Продукты питания съел, музыкальный центр продал в магазин электроники за 800 рублей, лодку и воблеры продал за 7,5 тысячи рублей в магазин бывших в употреблении вещей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое подростков в Карелии попались на серии краж из гаражей.

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