Петрозаводчанин ногой выбил дверь офиса, чтобы обогатиться

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В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из коммерческих фирм с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что кто-то проник в офисное помещение и похитил 4 тысячи рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 32-летнего горожанина. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Гражданин проживает в общежитии на Ключевой, где на первом этаже расположены офисы.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ногой выбил дверь в помещение фирмы, а затем похитил из шкафа наличные. Впоследствии он потратил их на спиртное и продукты.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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