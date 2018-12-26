Петрозаводчанин ногой выбил дверь офиса, чтобы обогатиться

В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из коммерческих фирм с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что кто-то проник в офисное помещение и похитил 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 32-летнего горожанина. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Гражданин проживает в общежитии на Ключевой, где на первом этаже расположены офисы.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ногой выбил дверь в помещение фирмы, а затем похитил из шкафа наличные. Впоследствии он потратил их на спиртное и продукты.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.