Петрозаводчанин обманул доверчивого незнакомца в баре

В полицию Петрозаводска обратился 26-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его банковской карты похищено 7,5 тысяч рублей. В один из дней гражданин не смог войти в мобильное приложение банка, позвонил на горячую линию и узнал от сотрудников банка о списании со счета денег. Заявитель пояснил, что не подключал услугу смс-оповещения к карте.

Полицейские установили подозреваемого, 24-летнего горожанина. В день происшествия он в компании приятелей отдыхал в баре. К ним присоединился малознакомый петрозаводчанин, у которого не получалось оплатить счет по терминалу.

Подозреваемый предложил ему помощь – установил мобильное приложение банка на своем гаджете, а затем перевел деньги за оплату счета. По версии правоохранителей, он не удалил эту программу после совершения платежа, сменил пароль, а затем похитил деньги.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.