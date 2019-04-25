Петрозаводчанин обокрал магазин бытовой техники

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи из сетевого магазина, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов электронной техники. Он рассказал, что из помещения магазина похищены беспроводные наушники стоимостью более 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 25-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По версии полицейских, мужчина пришёл в магазин, когда там было много посетителей, и смог незаметно убрать в карман наушники и уйти. Впоследствии он продал их через интернет.

Вырученные от незаконной сделки средства были потрачены на спиртное.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.