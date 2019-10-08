Петрозаводчанин обокрал магазин стройматериалов

Подозреваемый в краже пошел на преступление, чтобы не тратить деньги, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 35-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что пилки на его электролобзике сломались и он решил похитить новые, так как не хотел тратить деньги на расходный материал. Мужчине удалось покинуть магазин, не оплатив товар.



Работники магазина заявили о случившемся в полицию. Сумма ущерба составила 2,7 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.