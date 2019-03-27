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Новости. Криминал
12:25, 27 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян

Петрозаводчанин обокрал нескольких собутыльников

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Мужчина пришел в гости к малознакомым людям и обокрал их, пока те были пьяны, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля 55-летний житель Петрозаводска встретился на улице с незнакомым мужчиной и пригласил его к себе домой для совместного застолья. В первый же день знакомства после распития спиртного хозяин комнаты уснул, а гость приметил: мобильный телефон, машинку для стрижки волос и различную одежду. Позже он их украл. 

Владелец имущества обратился в полицию, оценив ущерб в 8, 8 тысяч рублей. 

Сотрудники полици установили личность подозреваемого – ранее судимого 38-летнего жителя микрорайона Октябрьский. Он сбыл телефон и камуфляжный костюм, а машинка для стрижки и остальная одежда были изъяты в ходе обыска.

Также, по версии следствия, мужчина подозревается в совершении еще одной кражи. Он, проживая в одном из общежитий города, зашел в гости к соседу, но того дома не оказалось. Зато в ближайшей комнате было шумно. Пользуясь случаем, мужчина украл ноутбука за 15 тысяч рублей. 

Общий размер причиненного ущерба превысил 20 тысяч рублей, однако подозреваемый сбыл похищенное всего лишь за пару тысяч.

На подозреваемого завели уголовные дела.

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