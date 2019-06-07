Петрозаводчанин обокрал обанкротившуюся фирму в Карелии

В Прионежском районе петрозаводчанин вывез с территории обанкротившейся организации то, что бывший хозяин не успел забрать, сообщили в МВД Карелии.

В конце мая в дежурную часть полиции Прионежского района обратился руководитель организации. Он пояснил, его организация обанкротилась. Их территория была передана другой компании. Большую часть имущества бывший владелец вывез, а громоздкие части от грузового автомобиля какое-то время оставались там, так как для их перевозки требовалась специальная техника. Именно они и стали предметом хищения.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого – 33-летнего жителя карельской столицы. Он работал на нового владельца земельного участка. В какой-то момент работодатель поручил ему связаться с владельцем автозапчастей чтобы избавиться от них.

Но петрозаводчанин решил по-своему. Он самостоятельно нанял транспорт для перемещения чужого имущества на пункт приема металла. Там он сбыл автомобильные детали за 12 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.