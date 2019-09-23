Петрозаводчанин обокрал соседа по коммуналке

В полицию с заявлением о краже обратился владелец комнаты в коммунальной квартире, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что оттуда похитили ноутбук, колонки и роутер. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Оперативники установили, что долгим отсутствием хозяина решил воспользоваться его сосед по квартире. Через общий балкон он проник в комнату и похитил имущество.



Подозреваемый, 24-летний петрозаводчанин, пояснил что деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.