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Новости. Криминал
13:14, 23 Сентября 2019
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Петрозаводчанин обокрал соседа по коммуналке

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В полицию с заявлением о краже обратился владелец комнаты в коммунальной квартире, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что  оттуда похитили ноутбук, колонки и роутер. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Оперативники установили, что долгим отсутствием хозяина решил воспользоваться его сосед по квартире. Через общий балкон он проник в комнату и похитил имущество.

Подозреваемый, 24-летний петрозаводчанин, пояснил что деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. 

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