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Петрозаводчанин обошел полгорода с краденой коляской

Новости. Криминал
13:05, 18 Февраля 2020
фото: © adobestock.com
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В полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что утром обнаружил пропажу детской коляски, которая хранилась в подъезде дома. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 32-летний житель центра города. По его словам, он злоупотреблял алкоголем и решил переночевать в подъезде жилого дома. Проведя несколько часов на лестничной клетке, злоумышленник покинул "ночлег" и заодно похитил детскую коляску.

Горожанин прошел почти полгорода пешком и спрятал колсяску в подвале.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ценительница хорошего парфюма в Петрозаводске украла духов на 37 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-18 13:09:24
Нефиг подъезд захламлять. Наразмножаются безудержно и ставят в подъездах свои каласки с самокатами. В квартире свой хлам держать надо.
Гость
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