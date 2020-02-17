Петрозаводчанин обошел полгорода с краденой коляской

В полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что утром обнаружил пропажу детской коляски, которая хранилась в подъезде дома. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 32-летний житель центра города. По его словам, он злоупотреблял алкоголем и решил переночевать в подъезде жилого дома. Проведя несколько часов на лестничной клетке, злоумышленник покинул "ночлег" и заодно похитил детскую коляску.

Горожанин прошел почти полгорода пешком и спрятал колсяску в подвале.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ценительница хорошего парфюма в Петрозаводске украла духов на 37 тысяч рублей.