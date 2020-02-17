Петрозаводчанин обошел полгорода с краденой коляской

В полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал, что утром обнаружил пропажу детской коляски, которая хранилась в подъезде дома. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 32-летний житель центра города. По его словам, он злоупотреблял алкоголем и решил переночевать в подъезде жилого дома. Проведя несколько часов на лестничной клетке, злоумышленник покинул "ночлег" и заодно похитил детскую коляску.
Горожанин прошел почти полгорода пешком и спрятал колсяску в подвале.
Возбуждено уголовное дело.
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