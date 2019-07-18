Петрозаводчанин остался без телефона из-за крепкого сна

У мужчины украли телефон, пока он спал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию о краже заявил 44-летний петрозаводчанин. Он отдыхал в гостях в компании друзей. Проснувшись утром, мужчина не обнаружил свой мобильный телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 49-летнего судимого подозреваемого. Тот рассказал, что, находясь в той же компании, похитил телефон. Желая как можно скорее купить алкоголь, он продал гаджет за 400 рублей на остановке.

Возбуждено уголовное дело.