Петрозаводчанин отсидит 12 лет в одной из самых страшных колоний за разбой

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего горожанина.
Мужчину признали виновным в нескольких разбоях, сообщили в республиканской прокуратуре.
Установлено, в декабре 2021 года он проник на охраняемую территорию автовокзала на улице Чапаева где угрожал охраннику оружием и похитил из ангара имущество на сумму более 57 тысяч рублей.
Кроме того, в марте 2022 года в помещении ломбарда на Красноармейской под угрозой пистолета он заставил сотрудницу открыть сейф и похитил денежные средства и материальные ценности на сумму более 5 млн рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года.
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