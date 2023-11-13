Петрозаводчанин отсидит 12 лет в одной из самых страшных колоний за разбой

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего горожанина.

Мужчину признали виновным в нескольких разбоях, сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, в декабре 2021 года он проник на охраняемую территорию автовокзала на улице Чапаева где угрожал охраннику оружием и похитил из ангара имущество на сумму более 57 тысяч рублей.

Кроме того, в марте 2022 года в помещении ломбарда на Красноармейской под угрозой пистолета он заставил сотрудницу открыть сейф и похитил денежные средства и материальные ценности на сумму более 5 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года.