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Новости. Криминал
11:00, 14 Января 2019
фото: Image Source/Corbis

Петрозаводчанин погулял и приоделся за счет бывшей жены

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В Петрозаводске мужчина украл у бывшей жены 1,5 тысячи евро, сообщили в МВД Карелии.

В Отдел полиции по Петрозаводску обратилась 55-летняя горожанка и сообщила, что из её квартиры похищены 1,5 тысячи евро. Она пояснила, что вечером у неё в гостях был бывший супруг, с которым они распивали спиртные напитки. Хозяйка задремала, а когда проснулась, обнаружила, что из комода пропали наличные.

В дежурные сутки сотрудники полиции разыскали подозреваемого, 55-летнего жителя карельской столицы. По версии следствия, он зашёл в гости к бывшей жене, а когда та уснула, похитил деньги.

В этот же вечер гражданин поменял в банке похищенную сумму на рубли, отдал долги и купил себе новую одежду.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенных средств изъята.

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