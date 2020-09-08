Петрозаводчанин пожертвовал рюкзаком ради алкоголя

В полицию поступило заявление о грабеже от работников одного из сетевых магазинов, расположенного в микрорайоне Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники установили, что вечером в торговый зал зашел мужчина, выбрал спиртное и спрятал бутылку в рюкзаке.



Его действия привлекли внимание продавца, которая попыталась самостоятельно остановить злоумышленника, схватив его за рюкзак. Однако тот мгновенно открыл его, достал спрятанную бутылку и убежал, оставив заплечную сумку в руках работницы магазина.



Полицейские установили личность подозреваемого – 22-летнего петрозаводчанина. Алкоголь он продал прохожему.



Возбуждено уголовное дело.