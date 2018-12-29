Петрозаводчанин присвоил машину собутыльника

В полицию Петрозаводска обратилась женщина, ставшая свидетельницей происшествия, сообщили в МВД Петрозаводска.

Женщина рассказала, что нетрезвый мужчина разъезжал по двору на автомобиле, а потом врезался в поребрик. На место прибыл наряд ДПС. Выяснилось, что у гражданина нет документов на автомобиль, машина ему не принадлежит.

Далее сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия. Они выяснили, что в день происшествия 36-летний мужчина был в гостях у малознакомого 51-летнего гражданина, владельца иномарки. Вместе они распивали алкогольные напитки.

Затем гость попросил у старшего собеседника ключи от автомашины. Тот отдал их и отправился в магазин. В этот период времени мужчина вышел во двор, завел двигатель авто и стал кататься по дворовой территории.

На мужчину завели уголовное дело и составлены административные протоколы.

