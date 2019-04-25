Петрозаводчанин пропил телефон знакомой и не признался ей

Жительница общежития лишилась телефона, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 43-летняя горожанка. Она сообщила, что проживает в общежитии в микрорайоне Зарека и из её комнаты был похищен мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей. Заявительница не представляла, кто мог это сделать, но упомянула, что не всегда закрывает комнату на ключ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего приятеля потерпевшей. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, данный гражданин, находясь в гостях у заявительницы, похитил мобильный телефон, а затем сбыл его за 6 тысяч рублей. Вырученные от незаконной сделки средства он потратил на алкогольные напитки и закуску. Примечательно, что до момента установления правоохранителями его причастности к краже он продолжал общаться с потерпевшей как ни в чём не бывало.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.