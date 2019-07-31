Петрозаводчанин пропил украденные в магазине кроссовки

Неизвестный вынес из спортивного магазина две пары кроссовок на 10,5 тысяч рублей и пропил их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились представители спортивного магазина карельской столицы, расположенного в торговом центре на проспекте Ленина. Неизвестный вынес товар без оплаты. Ущерб составил 10,5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску была установлена личность подозреваемого – 18-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, молодой человек похитил две пары мужских кроссовок. Он вынес их из магазина, предварительно избавившись от упаковки и антикражных устройств. По словам злоумышленника, похищенное он сбыл за 4 тысячи рублей, денежные средства потратил на продукты питания и спиртное.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи.