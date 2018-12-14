Петрозаводчанин расплатился за лимонад украденной картой

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя женщина с заявлением о краже карты, сообщили в МВД Карелии.
Заявительница рассказала, что с её банковской карты похищены деньги. Она забыла карту в одном из гипермаркетов, после чего ей на мобильный телефон стали приходить смс о списании средств. Женщина заблокировала карту и обратилась к правоохранителям.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 26-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, мужчина заметил оставленную карту и похитил ее. После чего скрылся. Впоследствии он с помощью способа бесконтактной оплаты приобрел в нескольких магазинах продукты, средства бытовой химии и лимонад.
На подозреваемого завели уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
Сегодня 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Сегодня 12:02
Комментарии