Петрозаводчанин расплатился за лимонад украденной картой

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя женщина с заявлением о краже карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что с её банковской карты похищены деньги. Она забыла карту в одном из гипермаркетов, после чего ей на мобильный телефон стали приходить смс о списании средств. Женщина заблокировала карту и обратилась к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 26-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, мужчина заметил оставленную карту и похитил ее. После чего скрылся. Впоследствии он с помощью способа бесконтактной оплаты приобрел в нескольких магазинах продукты, средства бытовой химии и лимонад.

На подозреваемого завели уголовное дело.