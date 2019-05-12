Петрозаводчанин разругался с соседом и сжег его автомобиль

В Петрозаводске произошедший в День Победы конфликт между соседями завершился преступлением, сообщили в МВД Карелии.

Днем 10 мая в дежурную часть отдела полиции №1 в Петрозаводске от экстренных служб поступило сообщение о возгорании автомобиля. Не новая иномарка горела в одном из дворов города, окруженном деревянными постройками.

Сотрудники полиции выдвинулись по адресу происшествия и через считанные минуты были на месте. Пожарные завершали тушение иномарки, а рядом находился владелец сгоревшего транспортного средства.

Полицейские выяснили, что пострадавший накануне повздорил с человеком, проживающим где-то неподалеку. Точных сведений о нем рассказчик не имел. И, тем не менее, очень скоро сотрудник уголовного розыска уже беседовал с этим человеком. Тот дал признательные показания.

Как выяснили правоохранители, в одном из дворов не первый раз разгорался конфликт между двумя мужчинами. Один из них построил эстакаду и не желал, чтоб ею пользовался другой. Но недавно переехавший во двор 39-летний петрозаводчанин не обращал внимания на протест.

В День Победы двое мужчин вновь выясняли отношения, обещали друг другу различные кары, затем разошлись. Но, по версии полицейских, 40-летний горожанин не успокоился и за ночь придумал способ отмщения. Он подготовился, пришел днем к авто оппонента, разбил окно машины и поджег ее салон. Далее скрылся, намереваясь уехать из города.

При этом соседи, обещавшие подвезти героя повествования, почему-то задерживались. В момент ожидания отъезда к нему и обратился сотрудник уголовного розыска.

Как впоследствии узнал мужчина, те самые соседи, испугавшись, что от вспыхнувшей как факел машины могут загореться деревянные дома и хозпостройки, оказались задействованы при ликвидации возгорания авто.

Действия мужчины будут квалифицированы после пожарно-технической экспертизы. Выясняются иные обстоятельства происшествия.