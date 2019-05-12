Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
10:51, 12 Мая 2019
фото: pixabay.com

Петрозаводчанин разругался с соседом и сжег его автомобиль

Загрузка...

В Петрозаводске произошедший в День Победы конфликт между соседями завершился преступлением, сообщили в МВД Карелии.

Днем 10 мая в дежурную часть отдела полиции №1 в Петрозаводске от экстренных служб поступило сообщение о возгорании автомобиля. Не новая иномарка горела в одном из дворов города, окруженном деревянными постройками.

Сотрудники полиции выдвинулись по адресу происшествия и через считанные минуты были на месте. Пожарные завершали тушение иномарки, а рядом находился владелец сгоревшего транспортного средства.

Полицейские выяснили, что пострадавший накануне повздорил с человеком, проживающим где-то неподалеку. Точных сведений о нем рассказчик не имел. И, тем не менее, очень скоро сотрудник уголовного розыска уже беседовал с этим человеком. Тот дал признательные показания.

Как выяснили правоохранители, в одном из дворов не первый раз разгорался конфликт между двумя мужчинами. Один из них построил эстакаду и не желал, чтоб ею пользовался другой. Но недавно переехавший во двор 39-летний петрозаводчанин не обращал внимания на протест.

В День Победы двое мужчин вновь выясняли отношения, обещали друг другу различные кары, затем разошлись. Но, по версии полицейских, 40-летний горожанин не успокоился и за ночь придумал способ отмщения. Он подготовился, пришел днем к авто оппонента, разбил окно машины и поджег ее салон. Далее скрылся, намереваясь уехать из города.

При этом соседи, обещавшие подвезти героя повествования, почему-то задерживались. В момент ожидания отъезда к нему и обратился сотрудник уголовного розыска.

Как впоследствии узнал мужчина, те самые соседи, испугавшись, что от вспыхнувшей как факел машины могут загореться деревянные дома и хозпостройки, оказались задействованы при ликвидации возгорания авто.

Действия мужчины будут квалифицированы после пожарно-технической экспертизы. Выясняются иные обстоятельства происшествия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.05.2019, 11:36
Самолет Москва-Петрозаводск был вынужден кружить над Карелией
11.05.2019, 14:10
В Карелии умерла сотрудница районной администрации
07.05.2019, 13:52
ФОТО: Мертвые в поселке Карелии остановили лесорубов
06.05.2019, 12:45
ВИДЕО: В Петрозаводске произошло групповое ДТП
08.05.2019, 07:25
ФОТО: В Карелии медведь устроил погоню за машиной
07.05.2019, 06:40
ФОТО: Чемпионка по тайскому боксу из Карелии снялась в откровенной фотосессии

Аналитика

08.05.2019 15:01
Капитал
Карелия увеличит расходы по всем направлениям 1
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
Недоделки без переделки 1
07.05.2019 10:53
Виталий Красулин: "С властью мы находим полное понимание"
06.05.2019 10:45
"Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу" 3
06.05.2019 09:54
"Всем слоям не угодишь"
06.05.2019 09:31
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2019 12:28
Личное мнение
Последнее письмо из "ада" 32
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 3
07.05.2019 13:49
"Я ремонтирую людей" 1
30.04.2019 14:26
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
архив чтиво

Медиа

Бессмертный полк 2019
09.05.2019 15:12
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»