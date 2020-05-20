Петрозаводчанин с палкой набросился на беззащитную пенсионерку

В полицию обратилась 71-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

В начале мая в центре Петрозаводска на пенсионерку напал неизвестный. О происшествии она рассказала лишь подруге, а та разместила в соцсети объявление об опасном незнакомце.

Полицейские выяснили, что в одном из парков Петрозаводска к пожилой женщине подошел мужчина и, угрожая палкой, похитил сумку. В ней находились: мобильный телефон, планшет, документы, а также 20 тысяч рублей. Забрав сумку, нападавший повесил её на палку. Но уходя, злоумышленник обронил похищенное. Горожанка поспешила забрать свою сумку.

Подозреваемым оказался 46-летний петрозаводчанин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске.