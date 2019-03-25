Царапины на банковской карте помогли петрозаводчанину обогатиться

Мужчина украл банковскую карту пенсионерки из багажника такси, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя гражданка. С ее банковской карты было похищено более 16 тысяч рублей. Она пояснила, что возвращалась домой на такси и, скорее всего, выронила кошелек в машине. Аксессуар хранился в сумке, находившейся в багажном отсеке.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего петрозаводчанина. В тот вечер он встретился со своим приятелем, водителем такси, и попросил подвезти до заправки.

По версии следствия, когда гражданин убирал канистру в багажник машины своего друга, нашел чужой кошелек. Петрозаводчанин выбросил его, а банковскую карту оставил себе. С помощью пин-кода, нацарапанного на карте, он похитил деньги и потратил их на ремонт двигателя личного автомобиля.

На мужчину завели уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.