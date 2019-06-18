Петрозаводчанин со сломанной ногой украл из магазина 24 тюбика зубной пасты

Мужчина пошел на преступление ради наживы, сообщили в МВД Карелии.

Поздним вечером 11 июня в одном из сетевых магазинов Петрозаводска неизвестный похитил 24 тюбика зубной пасты.



Пропажу обнаружили сотрудники магазина благодаря видеокамерам, установленным в торговом зале, о чем сразу же сообщили в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 34-летнего судимого петрозаводчанина. Похищенное он сбыл. Сумма ущерба составила 3958 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что на момент совершения преступления у мужчины была травмирована нога, однако перелом кости не стал препятствием для активного передвижения по городу.