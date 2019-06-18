Петрозаводчанин со сломанной ногой украл из магазина 24 тюбика зубной пасты

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина пошел на преступление ради наживы, сообщили в МВД Карелии.
Поздним вечером 11 июня в одном из сетевых магазинов Петрозаводска неизвестный похитил 24 тюбика зубной пасты.
Пропажу обнаружили сотрудники магазина благодаря видеокамерам, установленным в торговом зале, о чем сразу же сообщили в полицию.
Сотрудники полиции установили подозреваемого – 34-летнего судимого петрозаводчанина. Похищенное он сбыл. Сумма ущерба составила 3958 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Примечательно, что на момент совершения преступления у мужчины была травмирована нога, однако перелом кости не стал препятствием для активного передвижения по городу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 09:01
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
15.06.2019, 09:00
Аналитика
17.06.2019 15:23
Обществоведение
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
17.06.2019 13:37
17.06.2019 11:24
17.06.2019 09:37
14.06.2019 14:28
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии