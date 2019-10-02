Петрозаводчанин срезал рельсы в глухом месте Питкяранты

На территории промышленной организации петрозаводчанин похитил 70 метров железнодорожных рельсов, сообщили в МВД Карелии.

В отделение МВД России по Питкярантскому району поступило заявление от руководителя промышленной организации. Он сообщил, что с территории похищены 70 метров рельсов подъездных путей предприятия. Ущерб был оценен в 268 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кража произошла у бывшей линии разгрузки железнодорожного транспорта – место никем не охранялось, не имело световых индикаторов. Этими обстоятельствами воспользовался злоумышленник.

В вечернее время он подъехал на машине к месту, срезал рельсы, погрузил их в автомобиль и скрылся. После чего сдал рельсы в пункт приема металлолома. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – 49-летнего жителя Петрозаводска.

В беседе он пояснил, что знал о том, что место глухое, поэтому был уверен в безнаказанности. За похищенное имущество он выручил 75 тысяч рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.