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Новости. Общество
17:20, 30 Сентября 2019
фото: © Рixabay/TeroVesalainen

Петрозаводчанин стал кредитным заемщиком после звонка мошенников

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В полицию Карелии продолжают поступать заявления о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Полиция обращается ко всем гражданам: если вам позвонили из службы безопасности банка – прекратите разговор и обратитесь в банк лично.

Так, в отдел полиции №2 УМВД России по Петрозаводску обратился 49-летний горожанин. Рассказанная им история в последнее время часто встречается в сводках происшествий.

Несмотря на то, что предупреждения о существующих мошеннических схемах и информация о том, как их избежать распространяется повсеместно, жители Петрозаводска продолжают переводить деньги мошенникам.

Мужчина рассказал, что ответил на телефонный звонок.

Незнакомец представился сотрудником службы безопасности финансовой организации. Далее стандартный разговор о несанкционированном снятии денег с карты перерос в предложение обезопасить средства. Мужчина снял собственные сбережения в банкомате и перевел на якобы резервный счет почти 135 тысяч рублей. Но история на этом не закончилась.

На следующий день во время телефонного разговора лжесотрудники сообщили, что ему одобрили кредит. Но сразу же предупредили, что кредитные средства тоже находятся в опасности. И предложили известный выход из положения: необходимо обналичить их в банкомате и перевести на счет, который ему укажут. Петрозаводчанин, не обращаясь к сотрудникам банка лично, последовал телефонным инструкциям и совершил перевод.

После всех финансовых манипуляций, он вернулся домой и только там начал сомневаться в правильности своих действий. Тогда он обратился в полицию, где и выяснил, что самостоятельно перевел мошенникам почти 554 тысячи рублей, значительная часть из которых – кредитная. То есть он, оставшись без собственных накоплений, еще и стал кредитным заемщиком.

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