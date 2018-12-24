Петрозаводчанин украл 14 коробок конфет и спрятал их под курткой

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился представитель одного из сетевых магазинов на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что при проведении ревизии обнаружена недостача – 14 коробок конфет общей стоимостью около 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого горожанина. Его личность знакома правоохранителям, он уже привлекался к ответственности за аналогичные кражи.

По версии полиции, гражданин пришёл в магазин, когда там было много покупателей, спрятал конфеты под курткой, после чего вышел из торгового зала. Впоследствии он сбыл похищенное, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Оперативники установили его причастность к аналогичной краже, совершенной несколькими днями ранее. Было похищено 12 упаковок шоколада общей стоимостью более 2,5 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела. Подозреваемый находится подпиской о невыезде.