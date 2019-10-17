Петрозаводчанин украл гравер из строительного магазина

В полицию поступило заявление от администрации строительного магазина, сообщили в МВД Карелии.

По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчина подошел к стенду с электроинструментом, достал одну из коробоки и вынул гравер. Затем он в течение получаса ходил по торговому залу и скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города.

Возбуждено уголовное дело.