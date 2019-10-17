Петрозаводчанин украл гравер из строительного магазина

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В полицию поступило заявление от администрации строительного магазина, сообщили в МВД Карелии.
По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчина подошел к стенду с электроинструментом, достал одну из коробоки и вынул гравер. Затем он в течение получаса ходил по торговому залу и скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города.
Возбуждено уголовное дело.
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