Петрозаводчанин украл из кармана задремавшего друга два телефона

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В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 38-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что накануне был в гостях, а когда стал собираться домой – обнаружил пропажу двух мобильных телефонов. Заявитель пояснил, что в тот вечер в квартире была большая компания, и он не знает, кто мог совершить преступление.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Он дал признательные показания и пояснил, что похитил телефоны из кармана куртки потерпевшего, когда тот задремал. Впоследствии мужчина продал один из чужих гаджетов прохожему, а другой потерял.
На мужчину завели уголовное дело.
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