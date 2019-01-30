Петрозаводчанин украл из кармана задремавшего друга два телефона

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 38-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что накануне был в гостях, а когда стал собираться домой – обнаружил пропажу двух мобильных телефонов. Заявитель пояснил, что в тот вечер в квартире была большая компания, и он не знает, кто мог совершить преступление.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Он дал признательные показания и пояснил, что похитил телефоны из кармана куртки потерпевшего, когда тот задремал. Впоследствии мужчина продал один из чужих гаджетов прохожему, а другой потерял.

На мужчину завели уголовное дело.