Петрозаводчанин украл из магазинов наушники и ликер

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Мужчину подозревают в краже и грабеже, сообщили в МВД Карелии.
Первое преступление 29-летний горожанин совершил в гипермаркете Петрозаводска. Ему приглянулись две упаковки наушников. На выходе сработало антикражное устройство, но мужчина успел убежать от охранника. Он разбил пластиковый бокс камнем, а наушники продал. Ущерб составил 2,6 тысяч рублей.
Как признался подозреваемый, во второй раз на хищение пошел ради алкоголя. Он украл две бутылки ликера на сумму около 2,7 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее житель Лоухского района украл из кафе рыбу.
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