Житель Карелии украл из кафе рыбу

В полицию Лоухского района с заявлением о краже обратились владельцы заведения общепита, сообщили в МВД Карелии.

В ночное время хозяин кафе проводил посетителей и начал убираться в помещении. Спустя время он обнаружил, что из морозильной камеры похищены пять единиц кумжи (рыба из семейства лососевых).

Ущерб превысил 2,5 тысячи рублей

Как установили полицейские, 26-летний мужчина украл рыбу и хотел продать односельчанам.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивистка украла из магазина в Петрозаводске гаджет для курения.