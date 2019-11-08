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Новости. Криминал
12:10, 08 Ноября 2019
фото: © Владимир Астапкович/ТАСС

Житель Карелии украл из кафе рыбу

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В полицию Лоухского района с заявлением о краже обратились владельцы заведения общепита, сообщили в МВД Карелии.

В ночное время хозяин кафе проводил посетителей и начал убираться в помещении. Спустя время он обнаружил, что из морозильной камеры похищены пять единиц кумжи (рыба из семейства лососевых).

Ущерб превысил 2,5 тысячи рублей

Как установили полицейские, 26-летний мужчина украл рыбу и хотел продать односельчанам.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее рецидивистка украла из магазина в Петрозаводске гаджет для курения.

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