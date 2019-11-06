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Новости. Криминал
16:24, 06 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Рецидивистка украла из магазина в Петрозаводске гаджет для курения

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В полицию с заявлением о краже обратились работники одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники магазина в Петрозаводске во время инвентаризации обнаружили недостачу товара – электронного устройства для курения стоимостью 5 тысяч рублей. 

Оперативники просмотрели записи видеокамер и установили, что к краже причастна женщина. Она спрятала гаджет под куртку и покинула зал.

Сотрудникам полиции подозреваемая была знакома, так как ранее она уже не раз попадалась на подобных кражах. В полиции 30-летняя женщина призналась, что продала товар случайному прохожему. Деньги потратила на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее злоумышленник украл из магазина в Карелии шоколад "для мужчин" и носки.

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