Рецидивистка украла из магазина в Петрозаводске гаджет для курения

В полицию с заявлением о краже обратились работники одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники магазина в Петрозаводске во время инвентаризации обнаружили недостачу товара – электронного устройства для курения стоимостью 5 тысяч рублей.



Оперативники просмотрели записи видеокамер и установили, что к краже причастна женщина. Она спрятала гаджет под куртку и покинула зал.



Сотрудникам полиции подозреваемая была знакома, так как ранее она уже не раз попадалась на подобных кражах. В полиции 30-летняя женщина призналась, что продала товар случайному прохожему. Деньги потратила на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее злоумышленник украл из магазина в Карелии шоколад "для мужчин" и носки.