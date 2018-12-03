Петрозаводчанин украл телефон у знакомой во время посиделок

В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя девушка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что у неё в гостях была большая компания знакомых, а после их ухода она заметила отсутствие мобильного телефона.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 27-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. В тот день гражданин был в гостях у девушки. По версии правоохранителей, он на полу в прихожей нашёл гаджет и похитил его. Впоследствии гражданин сбыл его за полторы рублей, а деньги потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.