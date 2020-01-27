Петрозаводчанин ушел из офиса с чужими пакетами

В полицию с заявлением о краже обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка, зайдя в офис, оставила тяжелые пакеты с покупками без присмотра. Уходя, вещей своих не обнаружила и обратилась к работникам организации.



После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что пакеты забрал мужчина. Горожанка ждала 10 дней, прежде чем обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 40-летнего петрозаводчанина. Мужчина украл пакеты из-за двух бутылок пива. Продукты и алкоголь злоумышленник употребил, а кожаные перчатки и новый фен планировал продать.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники украли у жительницы Петрозаводска более 100 тысяч рублей.