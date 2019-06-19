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Мужчина выиграл крупную сумму денег в тираже "Русского лото", сообщили в пресс-службе "Столото".
Петрозаводчанин выиграл 1 млн рублей в лотерею.
О выигрыше победитель узнал в день своего рождения.
"Трансляцию тиража я не смотрел. Проверил билет уже после в личном кабинете. Я даже представить себе не мог, что получу такой подарок на юбилей!", – отметил новоиспеченный миллионер.
Мужчина потратит выигрыш на подарки для близких.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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