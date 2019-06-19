Мужчина выиграл крупную сумму денег в тираже "Русского лото", сообщили в пресс-службе "Столото".

Петрозаводчанин выиграл 1 млн рублей в лотерею.



О выигрыше победитель узнал в день своего рождения.



"Трансляцию тиража я не смотрел. Проверил билет уже после в личном кабинете. Я даже представить себе не мог, что получу такой подарок на юбилей!", – отметил новоиспеченный миллионер.



Мужчина потратит выигрыш на подарки для близких.



