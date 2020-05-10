890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОНЛАЙН-КАРТА КОРОНАВИРУСА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ САЛЮТА, СТЕЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ
10.05.2020 19:00
Еще 11 человек заболели коронавирусом в Карелии 2
Сегодня 09:22
Снег и сильный ветер обрушатся сегодня на Карелию 1
Новое
Сегодня 13:37
Дезинфекция Петрозаводска продолжается (ФОТО) 15
10.05.2020 17:36
Жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус (ВИДЕО и ФОТО) 2
Сегодня 09:01

Петрозаводчанин заплатил за чужие покупки бытовой техники 140 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:10, 11 Мая 2020
фото: © EPA/JUSTIN LANE
Загрузка...

Еще один житель столицы Карелии стал жертвой лжеработника банка.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от 50-летнего жителя микрорайона Кукковка. С его карты мошенники списали без малого 140 000 рублей.

Мужчине позвонили "работники банка" и сообщили, что необходимо защитить его средства и заблокировать несанкционированные операции. Для этого горожанина попросили продиктовать данные его банковской карты, парольную информацию и коды из смс-сообщений. Житель карельской столицы выполнил требования. А когда проверил, что было указано в сообщениях банка, понял, что оплатил чужие покупки в магазине электроники и бытовой техники.

Тогда мужчина позвонил в банк, попросил отменить перевод и заблокировать карту.

Полиция проводит проверку.

Ранее в день рождения петрозаводчанки мошенники списали с ее счета 49 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»