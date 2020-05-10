Петрозаводчанин заплатил за чужие покупки бытовой техники 140 тысяч рублей

Еще один житель столицы Карелии стал жертвой лжеработника банка.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от 50-летнего жителя микрорайона Кукковка. С его карты мошенники списали без малого 140 000 рублей.

Мужчине позвонили "работники банка" и сообщили, что необходимо защитить его средства и заблокировать несанкционированные операции. Для этого горожанина попросили продиктовать данные его банковской карты, парольную информацию и коды из смс-сообщений. Житель карельской столицы выполнил требования. А когда проверил, что было указано в сообщениях банка, понял, что оплатил чужие покупки в магазине электроники и бытовой техники.

Тогда мужчина позвонил в банк, попросил отменить перевод и заблокировать карту.

Полиция проводит проверку.

Ранее в день рождения петрозаводчанки мошенники списали с ее счета 49 тысяч рублей.