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В день рождения петрозаводчанки мошенники списали с ее счета 49 тысяч рублей

Новости. Происшествия
10:54, 10 Мая 2020
фото: pixabay
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Мошенники оригинально "поздравили" жительницу Петрозаводска с праздником, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую среду в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 52-летняя гражданка и сообщила, что с ее счета были незаконно списаны 49 тысяч рублей.

Как выяснилось, в свой день рождения заявительница просматривала сообщения в социальной сети и увидела поздравление якобы от банка, клиентом которого является. В качестве подарка ей предложили получить бонус на карту, для этого требовалось пройти короткий опрос. Женщина ответила на несколько незатейливых вопросов об обслуживании, а затем, следуя инструкции, перешла по указанной ссылке. Подгрузилась новая страница. Там женщина ввела реквизиты своей карты и стала ждать обещанного вознаграждения. Вместо этого с ее счета исчезли почти полсотни тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает: достоверность любых акций проверяйте по официальным каналам. Не всему, что присылают в соцсети, - можно верить!

Помните, что данные карты (номер, код на обратной стороне, срок действия) нельзя вводить по незащищенным соединениям (защищены те, в адресной строке которых указано https, в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка).
Будьте бдительны!

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