Петрозаводчанин, желавший взять кредит, стал жертвой афериста

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

В середине мая мужчина решил взять кредит. В интернете он нашел выгодное предложение от известного банка и, перейдя по указанной ссылке, заполнил анкету.

Вскоре ему перезвонил "сотрудник банка" и сообщил, что заявка на получение кредита до миллиона рублей одобрена. Но горожанина обязали оплатить страховку, а также доставку договора и карты.

За несколько дней местный житель перевел более 80 тысяч рублей на неизвестные счета. И лишь потом осознал, что стал жертвой аферистов.

Проводится проверка.

Ранее мошенники обманули петрозаводчанина, мечтавшего о французской болонке.