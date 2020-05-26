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Петрозаводчанин, желавший взять кредит, стал жертвой афериста

Новости. Криминал
11:13, 27 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

В середине мая мужчина решил взять кредит. В интернете он нашел выгодное предложение от известного банка и, перейдя по указанной ссылке, заполнил анкету.

Вскоре ему перезвонил "сотрудник банка" и сообщил, что заявка на получение кредита до миллиона рублей одобрена. Но горожанина обязали оплатить страховку, а также доставку договора и карты.

За несколько дней местный житель перевел более 80 тысяч рублей на неизвестные счета. И лишь потом осознал, что стал жертвой аферистов.

Проводится проверка.

Ранее мошенники обманули петрозаводчанина, мечтавшего о французской болонке.

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Комментарии

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кир
2020-05-27 11:18:30
В 50 лет ума нет и уже не будет. :)
Гость
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