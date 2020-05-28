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Петрозаводчанина, совершившего зверское убийство в Камбодже, осудили на 14,5 лет

Новости. Криминал
11:34, 29 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего
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Вердиктом присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в июле 2015 года полиция Камбоджи обнаружила тело 28-летнего российского туриста Дениса Гончарова с 30-ю ножевыми ранениями и перерезанным горлом в канале недалеко от популярного пляжа Отрес. В убийстве Гончарова заподозрили петрозаводчанина Дмитрия Сидорова. По словам жены погибшего, вечером за ее мужем заехал россиянин на мотоцикле. Мужчины отправились выпить. Следствие предполагало, что Сидоров напал на Гончарова, пока тот был за рулем мотоцикла. Турист попытался убежать, россиянин преследовал его с ножом. Преступник нанес жертве 30 ударов, а затем перерезал горло.

После убийства в течение нескольких часов житель Петрозаводска покинул Королевство Камбоджа и прибыл в Россию, где был задержан.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-29 11:41:47
Отчего такая злоба происходит? Может васька с давидкой знают? Оба в белых халатах. Только пока разные стороны забора. :)
Гость
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