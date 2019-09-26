Петрозаводчанину грозит срок за маты в адрес судьи

Подсудимый во время заседания оскорбил судью и других участников процесса, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя по уголовному делу о преступлениях против правосудия.

Во время рассмотрения в мировом суде уголовного дела о краже подсудимый вел себя вызывающе, перебивал государственного обвинителя и представителя потерпевшего в ходе их выступлений, а также высказывал в их адрес оскорбления грубой нецензурной бранью.

В связи с таким поведением судья неоднократно делала подсудимому замечания, которые тот игнорировал, а во время и непосредственно после провозглашения обвинительного приговора он умышленно оскорблял судью в грубой, нецензурной форме.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по статье 297 УК РФ – арест на полгода.