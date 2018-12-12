Петрозаводчанка лишилась крупной суммы денег во время продажи плиты

В полицию Петрозаводска обратилась женщина с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Молодая горожанка разместила на сайте новость о продаже плиты cтоимостью 3 тысячи рублей. Через несколько минут после публикации по указанному петрозаводчанкой телефону откликнулся покупатель. Он пояснил, что занимается скупкой предметов.

При этом мужчина пояснил, что ему для некого отчета обязательно потребуется чек, а потому горожанке следует пройти к банкомату, и, как только оплата за плиту поступит на ее карту, распечатать чек и отдать его курьеру, который прибудет за техникой. Отзывчивая жительница Карелии пошла на поводу у звонившего.

Далее абонент окончательно запутал пользовательницу Интернета. На ее счет вместо требуемых денег было зачислено несколько десятков тысяч рублей. Звонивший пояснил, что это именно он перечислил данные средства и допустил ошибку.

На самом деле на данном шаге злоумышленник, получил доступ к сберегательному и зарплатному счетам своей жертвы. Та, думая, что возвращает крупную сумму рассеянному покупателю, обналичила собственные средства и через терминал перевела неизвестному.

После этого попытка связаться с ним не имела успеха. Хозяйка плиты заподозрила неладное, связалась с банком и выяснила, что с ее счетов списано свыше 57 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.