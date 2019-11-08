Петрозаводчанка напала с ножом на пожилую мать

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В полицию с заявлением о разбое обратилась 70-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионерка рассказала, что в квартире на нее напала с ножом собственная дочь. Забрав у матери кошелек с деньгами в размере 1,2 тысячи рублей, злоумышленница покинула дом.
Полицейские установили, что подозреваемая – 41-летняя женщина, ранее судима, собственного заработка не имеет. Деньги она потратила на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Ранее пьяный житель Медвежьегорского района избил беспомощную мать.
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