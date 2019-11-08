Петрозаводчанка напала с ножом на пожилую мать

В полицию с заявлением о разбое обратилась 70-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что в квартире на нее напала с ножом собственная дочь. Забрав у матери кошелек с деньгами в размере 1,2 тысячи рублей, злоумышленница покинула дом.

Полицейские установили, что подозреваемая – 41-летняя женщина, ранее судима, собственного заработка не имеет. Деньги она потратила на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее пьяный житель Медвежьегорского района избил беспомощную мать.