Петрозаводчанка нажилась на доверчивых пенсионерах, установив им "уникальный" прибор

Мошенница установила жителям Кондопоги противопожарные датчики за 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что к ней домой в дневное время пришла незнакомка, которая представилась работницей организации, занимающейся противопожарной охраной.



Гостья убедила пенсионерку в том, что ей необходимо установить противопожарный датчик. Якобы в связи с введением некого закона в ближайшее время этот прибор станет обязательным для всех домохозяйств. В дежурной части были зарегистрированы и другие аналогичные сообщения.

При этом визитерша предлагала оформить покупку сразу же. Установку датчика лжеработница проводила самостоятельно, она прикрепляла его к стене на двусторонний скотч. Стоимость своей работы и сам датчик злоумышленница оценила в 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 40-летнюю жительницу Петрозаводска. Она пояснила, что специально выбирала пожилых людей для того, чтобы обманным путем похитить у них денежные средства. Датчики приобретала в магазинах карельской столицы за несколько сотен рублей, выдавая их за уникальное и необходимое устройство. Таким образом, по версии следствия, она похитила деньги нескольких пенсионеров.

Возбуждено уголовное дело.