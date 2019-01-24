Петрозаводчанка "незаметно" украла из магазина меховое пальто

В полицию Петрозаводска обратился владелец магазина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из торгового зала похищено меховое пальто стоимостью 14 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что в момент кражи продавца не было на месте – она вышла на перерыв.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 30-летнюю ранее судимую горожанку. Она созналась в содеянном и пояснила детали случившегося.

Женщина зашла в магазин и заметила, что в одном из отделов погашен свет, и продавца нет на месте. Ошибочно предположив, что вместе со светом отключили и камеры видеонаблюдения, гражданка похитила с вешалки пальто, спрятала в пакет и ушла.

Впоследствии она сбыла похищенное за 7 тысяч рублей, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.