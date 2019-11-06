Пьяная петрозаводчанка обокрала кондуктора троллейбуса

В полицию с заявлением о краже обратилась кондуктор троллейбуса, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сказала, что во время рейса у нее украли телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 43-летней петрозаводчанки. Женщина пояснила, что находилась в троллейбусе в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленница украла телефон кондуктора, когда та ушла продавать билеты. Подозреваемая продала телефон в магазин за две тысячи рублей и купила себе алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело.

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