Пьяная петрозаводчанка обокрала кондуктора троллейбуса

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В полицию с заявлением о краже обратилась кондуктор троллейбуса, сообщили в МВД Карелии.
Женщина сказала, что во время рейса у нее украли телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 43-летней петрозаводчанки. Женщина пояснила, что находилась в троллейбусе в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленница украла телефон кондуктора, когда та ушла продавать билеты. Подозреваемая продала телефон в магазин за две тысячи рублей и купила себе алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее бомж обокрал квартиру в Петрозаводске, пока хозяева спали.
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