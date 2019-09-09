Петрозаводчанка обокрала незнакомца из бара

Женщина украла у мужчины телефон, когда пришла к нему в гости, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 35-летний мужчина с заявлением о краже. Из его квартиры был похищен телефон. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что отдыхал в баре, где познакомился с женщиной. После они поехали к нему домой. На следующий день, проснувшись, обнаружил, что гаджета нигде нет. Из информации о гостье потерпевший знал только имя.

В ходе опроса полицейскими мужчина вспомнил, что дама пользовалась его компьютером. Просмотрев историю браузера, полицейские узнали учетную запись, под которой она зарегистрирована в соцсети.



Полицейские установили местонахождение подозреваемой – 32-летней жительницы Петрозаводска. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.