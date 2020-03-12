Петрозаводчанка обокрала радушного мужчину в канун 8 марта

В полицию с заявлением о краже обратился 56-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.
Накануне женского праздника мужчина встретил знакомую и пригласил ее в гости. После совместного распития алкогольных напитков дама ушла, а заявитель не обнаружил 5 тысяч рублей в кошельке.
Полицейские разыскали подозреваемую – 36-летнюю жительницу Петрозаводска.
Злоумышленница украла деньги и потратила их на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Карелии напоила и обокрала туриста из Подмосковья.
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