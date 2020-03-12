Петрозаводчанка обокрала радушного мужчину в канун 8 марта

В полицию с заявлением о краже обратился 56-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Накануне женского праздника мужчина встретил знакомую и пригласил ее в гости. После совместного распития алкогольных напитков дама ушла, а заявитель не обнаружил 5 тысяч рублей в кошельке.

Полицейские разыскали подозреваемую – 36-летнюю жительницу Петрозаводска.

Злоумышленница украла деньги и потратила их на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии напоила и обокрала туриста из Подмосковья.