Петрозаводчанка оформила выгодный кредит в Интернете и осталась без сбережений

Мошенники обманули жительницу Петрозаводска, искавшую в Сети выгодный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 37-летняя петрозаводчанка и рассказала о том, что ее обманули мошенники. Женщина хотела взять кредит в банке. Чтобы найти лучшее предложение, обратилась к всемирной сети. На одном из сайтов заполнила анкету. Ей перезвонили и предложили кредит – 100 тысяч рублей под небольшой процент. Условия сделки устроили петрозаводчанку. Однако ей сказали, что необходимо оплатить страховку. Двумя платежами она перечислила 15 700 рублей. После этого ей сообщили, что так как офисов организации в карельской столице нет, нужно оплатить и доставку. Однако женщина не поверила и обратилась в полицию.

Ранее житель Карелии потерял почти четверть миллиона, попавшись на классическую схему обмана.