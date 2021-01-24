Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 15
Сегодня 12:50
"Город у воды" начнут строить со школы 5
Сегодня 14:50
"Нужна помощь, сгорело всё": в Карелии начался сбор помощи пострадавшей в пожаре семье 2
Сегодня 11:46
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТСТАВКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОГНЕ И ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКАМИ ДЕПУТАТ
24.01.2021 19:00

Петрозаводчанка оформила выгодный кредит в Интернете и осталась без сбережений

Новости. Криминал
18:00, 25 Января 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Мошенники обманули жительницу Петрозаводска, искавшую в Сети выгодный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 37-летняя петрозаводчанка и рассказала о том, что ее обманули мошенники. Женщина хотела взять кредит в банке. Чтобы найти лучшее предложение, обратилась к всемирной сети. На одном из сайтов заполнила анкету. Ей перезвонили и предложили кредит – 100 тысяч рублей под небольшой процент. Условия сделки устроили петрозаводчанку. Однако ей сказали, что необходимо оплатить страховку. Двумя платежами она перечислила 15 700 рублей. После этого ей сообщили, что так как офисов организации в карельской столице нет, нужно оплатить и доставку. Однако женщина не поверила и обратилась в полицию.

Ранее житель Карелии потерял почти четверть миллиона, попавшись на классическую схему обмана.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 1
Сегодня 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии
Сегодня 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 15
Сегодня 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:40
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
"Клиника состоялась хорошо"
09.01.2021 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»