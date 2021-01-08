Петрозаводчанка осталась без денег после неудачной попытки продать по интернету детскую обувь

Очередной жертвой мошенников стала 38-летняя жительница Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что у нее обманом похитили деньги. Она, решив продать детскую обувь, разместила анонс на популярной интернет-площадке объявлений. Вскоре через один из мессенджеров петрозаводчанка получила сообщение – некто собирался купить пару сапог и делился ссылкой, с помощью которой якобы и пройдет сделка.

Перейдя по ссылке лжепокупателя на интернет-страницу и указав на ней данные карты, женщина лишилась более 2,5 тысяч рублей – деньги были списаны.

В настоящее время по заявлению петрозаводчанки проводится проверка.

Ранее жительница Карелии потеряла 200 тысяч рублей, разгласив секретный код.