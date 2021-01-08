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Петрозаводчанка осталась без денег после неудачной попытки продать по интернету детскую обувь

Новости. Общество
12:22, 09 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Очередной жертвой мошенников стала 38-летняя жительница Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что у нее обманом похитили деньги. Она, решив продать детскую обувь, разместила анонс на популярной интернет-площадке объявлений.  Вскоре через один из мессенджеров петрозаводчанка получила сообщение – некто собирался купить пару сапог и делился ссылкой, с помощью которой якобы и пройдет сделка.

Перейдя по ссылке лжепокупателя на интернет-страницу и указав на ней данные карты, женщина лишилась более 2,5 тысяч рублей – деньги были списаны.

В настоящее время по заявлению петрозаводчанки проводится проверка.

Ранее жительница Карелии потеряла 200 тысяч рублей, разгласив секретный код.

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Комментарии

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кир
2021-01-09 12:39:51
Зачем им интернет? Так хорошо и удобно в своем привычном семнадцатом веке! Работать и учиться напряженно не хотим. Хотим денег на халяву. Перепродать сыр из Финляндии, купленный на распродаже, детскую обувь, свои сапоги. Штаны, не тобою сшитые, открыв лавку. Сдать квартирку, не тобою построенную. :)
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