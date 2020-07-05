Петрозаводчанка пострадала в результате уличной пьянки

В полицию поступило заявление 41-летней жительницы города, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что употребляла спиртное в компании малознакомых ей мужчин на улице. На почве распития внезапно вспыхнул конфликт. Один из собутыльников похитил у нее пакет, в котором был алкоголь и продукты питания. Ущерб составил 400 рублей.

Оперативники задержали 36-летнего жителя поселка в Беломорском районе. Мужчина объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Кареденое он выпил и съел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии лишилась более 30 тысяч рублей после похода в кафе.