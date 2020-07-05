Жительница Карелии лишилась более 30 тысяч рублей после похода в кафе

Житель Медвежьегорска подозревается в краже денег у посетительницы кафе, сообщили в МВД Карелии.

Вчера в полицию Медвежьегорского района обратилась 32-летняя петрозаводчанка. У нее похитили кошелек, в котором была 31 тысяча рублей.

Женщина рассказала, что приехала погостить у родственников, а вечером пошла с друзьями в кафе. Пропажу денег она обнаружила уже после того, как вернулась домой.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ровесник заявительницы, не из круга ее знакомых.

Мужчина признался, что вечером также зашел в кафе отдохнуть и увидел большую компанию. Он сел за соседний столик, но молодые люди предложили ему присоединиться к ним. В какой-то момент они вышли на улицу, он остался один, увидел женскую сумку и вытащил кошелек. После этого вернулся на свое место и больше общение не поддерживал.

Возбуждено уголовное дело.



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