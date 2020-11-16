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Петрозаводчанка потеряла сбережения, пытаясь продать стол через интернет

Новости. Криминал
18:40, 17 Ноября 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Псевдопокупатель списал со счета женщины более 17 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска проводят проверку по заявлению 36-летней горожанки. Женщина разместила объявление о продаже стола на интернет-платформе. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель, его устраивала стоимость мебели – 1000 рублей. Мужчина прислал ссылку якобы для оформления доставки. Перейдя по ней, петрозаводчанка заполнила предложенную форму. Кроме адреса требовалось указать реквизиты карты, а затем ввести коды из поступивших смс-сообщений. Женщина вводила секретные данные, не читая сообщения. После этих операций с ее счета исчезли более 17 тысячи рублей. Псевдопокупатель перестал отвечать на звонки. Сделка не состоялась.

Ранее покупка беговой дорожки через Интернет дорого обошлась жителю Петрозаводска.

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