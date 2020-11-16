Покупка беговой дорожки через Интернет дорого обошлась жителю Петрозаводска

Мужчина остался без заветного тренажера и 25 тысяч рублей, оформляя покупку через Интернет.

По сообщению МВД Карелии, 35-летний петрозаводчанин присмотрел на популярной торговой площадке спортивный тренажер. Владелец беговой дорожки попросил 12,5 тысяч рублей и для оформления сделки направил ссылку. Мужчина перешел по ней на сайт-клон, где ввел данные карты, CVC-код и пароли из сообщений для подтверждения оплаты. Однако во время этой операции якобы произошел технический сбой на сайте. И специалист службы поддержки в чате предложил петрозаводчанину для возврата средств повторить операцию. По его словам, переведенная сумма вернется на его счёт полностью, и он сможет завершить сделку. Мужчина еще раз повторил все действия, с его счета вновь списали 12,5 тысяч рублей. Переведя таким образом 25 тысяч рублей неизвестному, тренажер мужчина так и не получил. Продавец на звонки и сообщения отвечать перестал.

Ранее сообщалось, что с начала года жители Карелии перевели мошенникам 100 млн рублей.